Wat kan Donar doen tegen honderden NBA-wedstrijden? (update)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond in het Italiaanse Venetië de eerste Europese halve finalewedstrijd tegen Reyer Venezia. Wat voor Italiaans vlees heeft die ploeg in de kuip?

De Italianen spelen hun thuiswedstrijden in het stadion Palasport Giuseppe Taliercio, dat plaatsbiedt aan 3.509 mensen. De thuishal van Donar, MartiniPlaza, is met maximaal 4.350 supporters groter.

Historie

De club is drie keer landskampioen geworden: in 1942, 1943 en 2017. Vanwege het kampioenschap kwalificeerden de Italianen zich voor het huidige seizoen opnieuw voor de Champions League.

Op dit moment staat Reyer Venezia tweede in de Serie A, achter de Italiaanse grootmacht Emporio Armani Milano, dat 26 landstitels heeft. In Europa stroomde de ploeg pas vorige maand vanuit de Champions League, de Europe Cup in.

In de Champions League won het onder andere van het Spaanse Estudiantes, dat eerder dit seizoen ten koste van Donar de groepsfase haalde.

Wat voor een ploeg is Reyer Venezia? En maakt Donar kans?

Bijna 300 NBA-wedstrijden

Grote blikvanger bij de Italianen is de Amerikaanse power forward Austin Daye (rugnummer 9). Figuurlijk, maar ook letterlijk, want met zijn 211 centimeter is hij de langste speler van de ploeg. Daarna komen landgenoot Mitchell Watt en de Italiaan Tomas Ress met 2,08 meter. Bij Donar komen alleen Thomas Koenis (2,10 m) en Drago Pasalic (2,08 m) in de buurt.

De 29-jarige Daye heeft 298 NBA-wedstrijden achter zijn naam. Hij speelde onder andere bij de Detroit Pistons en de San Antonio Spurs. Ondanks de geringe speeltijd in de play-offs kon hij met de Spurs in 2014 een NBA-titel achter zijn naam bijschrijven. In de finale van dat jaar werd Miami Heat verslagen.

Hoogtepunten van Austin Daye in het NBA-seizoen 2013-2014 (tekst gaat verder onder video)



Daye maakte in 2015 de overstap naar Europa. Afgelopen winter verhuisde hij van Hapoel Jerusalem naar Reyer Venezia.

NBA Summer League

Andere spelers van Reyer Venezia hebben ook voor NBA-clubs gespeeld, maar dan tijdens de Summer League. Tijdens die off-season competitie worden basketbaltalenten getest door NBA-clubs.

Zo was Watt op proef bij de Los Angeles Lakers, Toronto Raptors en Golden State Warriors. Bij de laatste club verdiende hij in 2014 een contract, maar hij kwam nooit tot officiële speelminuten. Ook hij zocht zijn heil buiten Amerika. Vorig jaar kwam hij over van Al Ahli Dubai.

Ook Michael Jenkins (Brooklyn Nets) en Michael Bramos (Detroit Pistons en Atlanta Hawks) hebben NBA Summer League-wedstrijden gespeeld. Jenkins verdiende zelfs een contract bij Oklahoma City Thunder. Daar kwam hij alleen tot een aantal oefenwedstrijden.

Starting five?

In de laatste Europe-Cup wedstrijd, de beslissende kwartfinale tegen het Russische Nizhny Novgorod, begon Reyer Venezia met MarQuez Haynes, Dominique Johnson, Austin Daye, Bruno Cerella en Mitchell Watt.

Maar of je van een vaste starting five (basisopstelling) kunt spreken, is moeilijk te zeggen.



Onderstaande statistieken zijn van de vier wedstrijden die de ploeg in dit toernooi heeft gespeeld.

Hoge rotatie

Er zijn in de Europe Cup tien spelers die gemiddeld minstens 17 minuten per wedstrijd speelden, wat betekent dat coach Walter de Raffaele veel doorwisselt. Ook in de 14 Champions League-wedstrijden is er sprake van een 'hoge rotatie', met dertien spelers die minstens dertien minuten per wedstrijd speelden.

Scores en rebounds

In de Europe Cup zijn de meeste punten gemaakt door power forward Hrvoje Peric (58 punten). Daye (42) en shooting guard Stefano Tonut (41).

De beste driepunt-schutters zijn Tonut (7 keer in 11 pogingen), Jenkins (6/9 pogingen) en Daye (7/13 pogingen).

De beste rebounders zijn Bramos (gemiddeld 7 per wedstrijd), Watt (4,5) en Daye en Peric (beiden 3,8).

Route naar de halve finale

Reyer Venezia kwalificeerde zich door het landskampioenschap rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League. In een poule met SIG Strasbourg, Banvit, AEK Athene, Bayreuth, Estudiantes, Petrol Olimpija en Rosa Radom werd het zesde van de acht.



Die zesde plaats gaf recht op plaatsing voor de achtste finale van de Europe Cup. Het Hongaarse Egis Körmend (vorig seizoen nog uitgeschakeld door Donar) werd over twee wedstrijden met 169–139 verslagen. In de kwartfinales werd Nizhny Novgorod met 176-170 uitgeschakeld.

Beelden van de laatste wedstrijd tegen Nizhny Novgorod (tekst gaat verder onder de video)



De bal is rond..

Nu volgt de clash tegen Donar, wat voorde Italianen minder historisch is dan de Groningers. Donar kwam namelijk nog nooit zo ver in Europa, terwijl Reyer Venezia in de Champions League, één niveau hoger, in 2017 vierde werd. Op papier zou je zeggen: Reyer Venezia is te sterk voor Donar. Maar ook een basketbal blijft rond..

Saillant detail: de andere halve finale gaat tussen het Italiaanse Sidigas Avellino en het Deense Bakken Bears. Laatsgenoemde ploeg was eerder dit seizoen tegenstander van Donar in een Champions League-voorronde. De Groningers waren over twee wedstrijden met 169–163 te sterk. Maar laten we niet té ver doorrekenen.

Live

Woensdagavond speelt Donar in Venetië om 20.30 uur de eerste halve finale. Op donderdag 19 april is de beslissende return om 19.30 uur in een uitverkocht MartiniPlaza. Beide wedstrijden zijn online en via Facebook live te volgen via RTV Noord.

