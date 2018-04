Nieuwbouw na grote brand: 'Hier gaan we eentje op drinken'

De eerste paal gaat de grond in, ruim een jaar na de brand in Delfzijl (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

De eerste paal gaat de grond in, ruim een jaar na de brand in Delfzijl (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Een jaar en bijna vier maanden nadat zijn beide winkels in vlammen opgingen, had Wilko Mellema uit Delfzijl weer reden tot lachen. Dinsdag ging de bouw van zijn nieuwe zaak van start.

De grote kraan in het winkelhart van Delfzijl slaat de eerste palen de grond in. Een mooi moment voor Mellema. 'We gaan er wel eentje op nemen straks.'

Gewekt door alarmcentrale

De ondernemer van de kleding- en lingeriewinkel weet nog goed hoe hij 30 december 2016 om vier uur gewekt werd door het overgaan van de telefoon. 'Het was de alarmcentrale, met de melding dat er brandalarm was. Ik ben er direct heengegaan.'

Wat hij aantrof, was een vlammenzee. 'Het was een drama voor ons. Het is ons inkomen, onze passie. Dat is in een keer weg.'

De periode na de brand was moeilijk voor Mellema. 'Je moet doorgaan, je moet toch een inkomen hebben. Maar je moet ook onderhandelen, met verschillende partijen. Iedereen wil wat. Het verzekeringswerk maakte het lastig.'

Alles is duurder nu. De kraan die hier aan het werk is, hebben we in augustus al moeten bestellen Wilko Mellema

Volgend jaar

Bijkomend nadeel was in Mellema's geval de aantrekkende economie. 'Alles is duurder. En de kraan die hier nu aan het werk is, hebben we in augustus al moeten bestellen. Het duurt allemaal wat langer nu.'

Aan de Landstraat komen niet alleen de winkels terug, er komen ook appartementen boven. De aannemer verwacht begin volgend jaar klaar te zijn met de nieuwbouw.

