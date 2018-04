LED-lampjes in de weg? Nu ook maar straatverlichting bij zebrapaden Vinkhuizen

Ze moesten vanaf 500 meter afstand te zien zijn voor automobilisten: in de grond gelegen LED-lampjes rondom de zebrapaden in de Groninger wijk Vinkhuizen. Nu worden er toch lantaarnpalen bij geplaatst.

De in november vorig jaar aangekondigde LED-lampjes die gericht zijn op automobilisten, bleken een productiefout te bevatten. Ze gingen daardoor veel uit en aan, waardoor de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen op de Diamantlaan/Edelsteenlaan en Diamantlaan/Radiumstraat alsnog te wensen overliet.

Veiligheidshotspot

In januari werd al aangekondigd dat er nieuwe LED-lampen gemaakt zouden worden voor het zebrapad. In maart maakte de gemeente bovendien bekend dat de Diamantlaan een van de 25 hotspots in Stad is waar de veiligheid moet worden verbeterd.

Deze dinsdag wordt daar een stap in genomen. Met de nieuw geplaatste lantaarnpalen schijnt er in ieder geval gewoon 'ouderwets' licht op de oversteekplaatsen.

