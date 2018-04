Zo moet de Blauwe Loper eruitzien na jaren van gesteggel: is ie mooi?

Bij de aanleg van Blauwestad was er al sprake van dat ie zou komen: de Blauwe Loper, een fietsers- en voetgangersbrug tussen Blauwestad en Winschoten. Nu mogen inwoners er hun zegje over doen.

De brug die fietsers tussen de twee plaatsen een half uur tijd moet besparen, heeft een lange geschiedenis. In 2014 leek er na jaren van gesteggel eindelijk groen licht te komen voor de 'langste fietsbrug van Europa'. De provincie zou de vijf miljoen euro gaan ophoesten.

Pas na onderhandelingen akkoord

Het CDA in de Provinciale Staten vond de brug echter te smal. Vanwege calamiteiten en hulpdiensten zou de brug niet 3,5 meter, maar 5 meter breed moeten worden. Gedeputeerde Henk Staghouwer zou kijken naar de mogelijkheden, maar kreeg de financiering twee jaar later nog steeds niet rond.

Pas na onderhandelingen over goedkope huizenbouw in het gebied, twee jaar later, werd de komst van de brug beklonken. Ook al bleken de kosten daarna een miljoen euro hoger uit te vallen dan beraamd.

Krijgt de aannemer de opdracht?

Nu, alweer anderhalf jaar na de instemming over de brug, wordt het ontwerp voorgelegd aan de bewoners van Blauwestad en omstreken. Zij kunnen woensdagavond in een bijeenkomst en online hun oordeel vellen over het ontwerp. Als de reacties positief zijn, krijgt de aannemer de opdracht de Blauwe Loper te bouwen.

Zo ziet de Blauwe Loper er uit

Zo kan de houten brug over het Winschoterdiep en de A7, die 800 meter lang en 'minimaal 3,5 meter' breed moet worden, er gaan uitzien.

