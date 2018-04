Protestmars door de stad: 'Ik wil meer geld' (update)

'Ik denk dat hier tussen de duizend en 1500 mensen lopen.' De protestactie voor een betere cao bij woningcorporaties trekt dinsdag veel deelnemers in Groningen.

Luid roepend en toeterend trekt de menigte door de Groninger binnenstad. 'We willen geen afbraak. De bazen willen steeds meer loon, en wij krijgen meer taken en minder geld. De werkdruk is enorm. Koepelorganisatie Aedes luistert niet. Het is net een schildpad: ze kruipen terug in hun schulp', vertelt een medewerker van Lefier.

Meer geld

'Ik wil meer geld hebben. Ik ben absoluut niet tevreden', vertelt een deelnemer aan de protestmars.' We moeten afwachten of dit werkt. Als het moet, ga ik nog vaker actievoeren.'

Zijn collega valt hem bij. 'Het was goed geregeld, maar nu niet meer. Wij komen op voor anderen die na ons komen. Die krijgen minder loon voor hetzelfde werk.'

Vervolgactie

Woningcorporatiemedewerkers in Groningen, maar ook Friesland en Drenthe, de kop van Overijssel en Twente, staken deze dag voor een betere cao. Zij eisen een loonsverhoging van 2 procent over 2017 en in totaal 3,5 procent over 2018.

Het is een vervolg op de landelijke stakingsdag van 27 maart in Utrecht.

Reactie Aedes

Vakbond FNV meldde eerder dat koepelorganisatie Aedes niets meer van zich laat horen sinds de acties zijn begonnen. Maar volgens woordvoerder Pluup Bataille van Aedes staat de deur voor onderhandelingen gewoon open.

'Het zijn de bonden die de gesprekken hebben afgebroken. De acties bevreemden ons dan ook. Maar meer ga ik er niet over zeggen. We onderhandelen niet via de media.'

'Vanmiddag nog om tafel'

De stoet trok onder meer langs woningcorporatie De Huismeesters. Daar werden ze opgewacht door directeur-bestuurder Sije Holwerda. 'Dat er zoveel mensen meedoen, geeft aan dat het leeft. Er moet gewoon een nieuwe cao komen', meent hij.

Er zijn nog een aantal elementen die 'uitonderhandeld moeten worden', vervolgt Holwerda. 'Wat mij betreft gaan we nog vanmiddag om tafel. Wij staan open voor een gesprek. Als je niet om tafel zit, kan je er niet over praten.'

