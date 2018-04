Lopend Vuur: Geef kinderen op de basisschool al Duits

Wat in de gemeente Oldambt al wel gebeurt, doen ze in Westerwolde voorlopig nog niet: Duitse les op de basisschool.

Wel gaan leerlingen uit groep 8 in Westerwolde meer doen met Duitsland. Zo komen er uitwisselingen met Duitse scholen.

Moeilijk voor de leraren

De gemeente Westerwolde kiest er bewust niet voor om Duitse les aan te bieden op de basisscholen. Wethouder Potze zegt daarover: ''Als je 'even Duits wil geven' op de basisschool, vraag je enorm veel van de leraren.'

Werk in de grensregio

Voor Groningen is Duitsland belangrijk. Als buurprovincie ontvangen we veel Duitse toeristen en dagjesmensen. Ook zijn er banen en zakelijke kansen te vinden in de Duitse grensregio. En jong geleerd is oud gedaan, nicht?

