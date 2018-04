Albert Heijn doet aangifte na valse bommelding Vismarkt

De politie heeft degene die verantwoordelijk is voor de valse bommelding bij supermarkt Albert Heijn aan de Vismarkt in Groningen nog niet te pakken.

Bij de vestiging kwam maandagmiddag een telefoontje binnen dat er een verdacht pakketje binnen zou liggen. Daarop werd de supermarkt meteen ontruimd.

Afpersing?

De politie stelde een onderzoek in, maar uiteindelijk werd er niets aangetroffen. Het bleek loos alarm. 'Over de exacte inhoud van het telefoontje doen we lopende het onderzoek geen mededelingen', aldus politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema.

De politie gaat ook niet in op de vraag of er sprake is geweest van een poging tot afpersing van de supermarktketen. Robert-Jan Valkema: 'Ik begrijp dat u die vraag stelt', maar ook daar kan ik geen antwoord op geven.'

Albert Heijn heeft inmiddels aangifte gedaan.

