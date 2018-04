Gemeente Haren gaat dan toch in gesprek met omwonenden Raadhuisplein

Omwonenden van het Raadhuisplein in Haren probeerden maandenlang in gesprek te komen met de gemeente Haren over de nieuwbouwplannen op het plein.

Tot gisteravond bleef contact uit. Wethouder Michiel Verbeek zei tijdens de commissievergadering toe in gesprek te gaan met bezorgde omwonenden.



Op het plein naast het gemeentehuis verrijst een supermarkt en 32 appartementen. Volgens de bewoners voldoen de plannen niet aan de eerder gemaakte afspraken. Zo zou het te hoog zijn en te dicht op de bestaande bebouwing worden gebouwd.

Besluit uitstellen

Politiek Haren sprak gister over de plannen maar besloot, onder aanvoering van D66, om de besluitvorming uit te stellen. Er zijn teveel onduidelijkheden rondom het plan. De bewoners van de Molenweg zijn opgelucht dat de politici voorlopig nog geen besluit nemen.

Bezorgde bewoners

'Gestelde kaders en gemaakte afspraken blijken, zoals wij al zeiden, allemaal niet duidelijk te zijn. Dat kwam gisteravond ook wel naar voren', laat Joshua Peper namens de omwonenden weten. 'Ik hoop dat wij nog wel zaken kunnen veranderen. Zoals de laad- en losplaats die achter onze woningen komt en heel erg groot is. In de huidige plannen zie je ook dat de sloot niet is ingetekend. Die zal terug moeten komen, in verband met de afwatering van onze tuin.'

De bewoners zijn wel enigszins verbaasd dat contact nu ineens wel mogelijk is. 'Maar we zijn vooral blij dat er nu in elk geval een gesprek komt. We hebben de keiharde toezegging dat het gaat gebeuren.'

Er ligt alleen een analyse waarin staat dat het drukker gaat worden. Dat is nogal een open deur Harm Sietsma - GroenLinks

'Te hoog, te breed'

Hans Sietsma (GroenLinks) vindt, net als de andere fracties, dat dat het college van burgemeester en wethouders opnieuw haar huiswerk moet doen. 'Het gebouw is te hoog, te breed en er ligt geen verkeersplan. Er ligt alleen een analyse en daarin staat dat het drukker gaat worden. Dat is nogal een open deur.'

Wethouder Stiekema zwijgt

GroenLinks stoorde zich ook aan de afwezigheid van verantwoordelijk wethouder Mathilde Stiekema. 'We bespraken gister het bestemmingsplan, dat is formeel de portefeuille van wethouder Verbeek. Maar we hadden ook vragen die Stiekema moest beantwoorden. Ze was wel aanwezig, maar zat op de publieke tribune. Ze weigerde gewoon antwoorden te geven. Dat is schoffering van de raad.'

Andere taakverdeling

Volgens wethouder Stiekema (CDA) zit het anders. Nadat Gezond Verstand Haren uit het college is gestapt is er onder de wethouders een herverdeling van taken gekomen. 'Het verdedigen van bestemmingsplannen en grote projecten zoals dit is sinds dien bij Verbeek terecht gekomen.' Als het plan handen en voeten krijgt zal ze echter wel het verkeer gedeelte op haar nemen.

Het is nog niet bekend wanneer de ontwikkeling van het Raadhuisplein opnieuw op de politieke agenda staat.

