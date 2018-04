Ecolution wordt vlaggenschip van waterstof-campagne Noord-Nederland

De Ecolution, de zeilboot van de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels, wordt het boegbeeld van de noordelijke campagne die waterstof als nieuwe energiebron gaat promoten.

De boot wordt op de werf van Next Generation Shipyards, in de haven van Lauwersoog, omgebouwd voor waterstof-aandrijving. Dat gebeurt op initiatief van het Top Dutch-campagneteam van de drie noordelijke provincies.

Schilders zijn momenteel bezig met het groen-oranje verven van de Ecolution. Groen is de huiskleur van Top Dutch, dat is opgezet om bedrijven naar Noord-Nederland te lokken, Tesla voorop. Oranje is toegevoegd als kleur van het Olympische Team NL. Top Dutch wil in 2020 met het schip naar Japan varen. Dan zijn daar de Olympische Spelen.

Omarmd

'We willen de waterstofambities van Nederland koppelen aan de Spelen in Japan', zegt Top Dutch-campagneleider Gerard de Boer. 'Dat land heeft de keuze gemaakt de energievoorziening volledig om te schakelen naar waterstof. Hier heerst nog scepsis omtrent waterstof. Daar is men in Japan al volledig voorbij, waterstof is er als de nieuwe energiebron omarmd.'

Koningsdag

De groen-oranje boot zal als symbool voor de noordelijke waterstof-ambities voor het eerst te zien zijn op Koningsdag. De Ecolution zal dan in de binnenstad van Groningen getoond worden aan koning Willem Alexander en koningin Maxima tijdens hun bezoek aan de stad.

Top Dutch had het schip graag in de Groningse gracht willen tonen, maar dat bleek niet haalbaar. Nu worden er opnamen gemaakt van de Ecolution op volle zee, op weg naar het Windpark Gemini. De beelden worden op Koningsdag op een groot scherm getoond.

Boegbeeld

'Het is een geweldig moment om het thema waterstof onder de aandacht te brengen', zegt economie-gedeputeerde Patrick Brouns. 'De Ecolution is een mooi boegbeeld voor de Top Dutch campagne.'

Van alles rond de noordelijke plannen met vergroening van de industrie en de omschakeling naar een duurzame energievoorziening zal op boot terug te vinden zijn.

Zelfvoorzienend

Het schip wordt volledig zelfvoorzienend. Aan boord komen zonnepanelen, een waterstoftank en brandstofcellen. De ombouw wordt waarschijnlijk gedaan door Holthausen uit Hoogezand.

Begin april is een delegatie van politici en zakenlui uit Groningen naar Japan geweest om te zien wat dat land momenteel doet met waterstof. Ze reisden mee op uitnodiging van de stad Hamburg, die ook stevig inzet op ontwikkeling van waterstofprojecten. Tijdens de trip zijn de banden met Hamburg aangehaald en is gesproken over gezamenlijke plannen van Groningen en het Noorden rond waterstof.

Verbinden

'Ons idee is dat we gedrieën - Japan, Hamburg en Noord-Nederland de waterstof-economie onder de aandacht willen brengen van het grote publiek', zegt De Boer. 'We willen ook onderling wetenschappers en kennis uitwisselen en we willen bedrijven die aan waterstof werken met elkaar in verbinding brengen.'

Voortrekkersrol

Gedeputeerde Brouns zegt dat zeker ook binnen Nederland samenwerking gezocht wordt. Met de regio's Geleen of Rotterdam bijvoorbeeld, waar waterstof ook een belangrijk thema is. De waterstof-campagne wordt weliswaar vanuit Noord-Nederland in gang gezet, maar is een nationale aangelegenheid, stelt Brouns.

'Wij kunnen een voortrekkersrol vervullen. Als wij hier succesvol zijn met waterstof kunnen we een voorbeeld zijn voor initiatieven elders.' De drie noordelijke provincies hebben er samen drie ton voor uitgetrokken. Bij de plannen zijn ook Gasunie en de Rabobank betrokken.

Icoon

Er zijn plannen om de Ecolution tijdens de spelen in Tokio voor de kade van het Holland Heineken House aan te meren en de boot te gebruiken als plaats voor interviews met sporters. Ook de reis ernaartoe, via de Noordkaap, moet helemaal in de sfeer van energietransitie gebeuren.

Top Dutch wil er een meerdelige serie van maken en combineren met het verhaal van duurzaamheidsgoeroes en energiedeskundigen als de voormalige presidentskandidaat Al Gore of de directeur van het Russische gasbedrijf Gazprom. Over de financiering van deze plannen wordt nog gesproken.

Duizenden banen

De Boer zegt dat waterstof als alternatieve energiebron voor het Noorden enorm belangrijk kan worden. 'We staan aan de vooravond van een enorme transitie', verklaart hij. 'Het gas gaat terug naar nul. Dat heeft een enorme impact. Ook op onze economie. Met de gaswinning hangen twintig- tot dertigduizend banen samen. Met het verdwijnen van het gas verdwijnt ook het werk. Komt daar geen compensatie voor, dan verliest de regio vijftien procent van zijn economie.'

Full force

De Boer: 'We hebben in Japan kunnen zien hoe het land inzet op waterstof. Wij denken hier op de schaal van Groningen, maar Japan heeft besloten dat het land met zijn 130 miljoen inwoners voor de energievoorziening niet afhankelijk wil zijn van Rusland of China. Het was bijzonder inspirerend om te zien hoe ze er full force inzetten op toepassing van de technologie. In fabrieken wordt het al als brandstof gebruikt en het wordt ook al op uitgebreider schaal toegepast in het vervoer.'

