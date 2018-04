Deel dit artikel:











Meer Groningse jongeren laten zich testen op soa (Foto: Flickr.com)

Het aantal aangevraagde soa-onderzoeken in Groningen en Drenthe is vorig jaar gestegen. In totaal hebben 6.412 Groningers en Drenten in 2017 Sense Noord-Nederland bezocht. Dat is een onderdeel van de drie noordelijke GGD's.

Zowel in Groningen als Drenthe is het percentage jongeren beneden de 25 jaar oud die zijn gewaarschuwd voor een soa gestegen. Ook het percentage mannen die seks hebben met andere mannen onder de bezoekers van Sense Noord-Nederland is gestegen. Misschien verontrustend Dat blijkt uit de jaarcijfers van Sense. 'Die toename is misschien verontrustend, maar we zijn wel blij dàt deze groepen zich actief laten testen', zegt Fokke Postma, operationeel coördinator seksuele gezondheid bij GGD Groningen en Drenthe. 'We hebben net als voorgaand jaar veel ingezet op het bereiken van deze doelgroepen met advies om een soa-test te doen. Met de website mantotman.nl en de inloopspreekuren maken we het testen voor mannen laagdrempeliger', vervolgt hij. Verspreiding van soa's 'De jonge mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa is ook een belangrijke doelgroep om zich snel te laten testen, omdat zij voor verspreiding van soa's kunnen zorgen en dat willen we tegengaan.' Chlamydia Uit de jaarcijfers blijkt verder dat chlamydia het meeste voorkomt in Groningen. Die soa kwam het meest voor bij heteroseksuele jongeren tot 25 jaar oud. Naast deze stijging was er in beide provincies in 2017 bij de doelgroep mannen die seks hebben met mannen een lichte stijging te zien van syfilis, gonorroe en hiv.

