Gaat de 'DAL-gemeente' Damsterland heten?

Inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum wonen over ruim 2,5 jaar misschien wel in de gemeente Damsterland. Gemeentebelangen en CDA, de coalitiepartijen van de gemeente Appingedam, zien die naam wel zitten.

'We hebben de naam niet zelf bedacht', zegt wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) eerlijk. 'We hoorden de naam vanuit Loppersum. Het is gewoon een hele mooie naam.' Om die reden dient het college de naam in als optie voor een verkiezing over de naam, die later wordt georganiseerd.

Presentatie coalitieakkoord

De naam kwam dinsdag aan de orde bij de presentatie van het coalitieakkoord in Appingedam. Totdat de drie gemeenten in 2021 samengaan, besturen Gemeentebelangen en het CDA samen Appingedam.

Veel verandert er voor inwoners in die periode niet. 'Het is vooral een voortzetting van het huidige beleid', zegt fractievoorzitter Iwan Poucki (Gemeentebelangen) erover. Wel wil Appingedam samen met de inwoners naar de herindeling toewerken.

Ideeënloket

Om die herindeling een succes te laten worden moeten Damsters mee gaan denken. Bijvoorbeeld over de nieuwe naam: iedereen mag een optie indienen. 'Voor andere ideeën willen we misschien wel een ideeënloket openen, waar inwoners met hun plannen langs kunnen gaan', zegt CDA-fractievoorzitter Bert Raangs.

Wethouderswissel

Of er dan helemaal niets verandert? Jawel, maar vooral op de wethoudersstoel van het CDA. De huidige wethouder, Martien van Bostelen, gaf vorig jaar al aan het rustiger aan te willen doen.

Zijn stoel wordt, na de officiele installatie in de raadsvergadeiring van 18 april, ingenomen door partijgenote Lea van der Tuin.

Van der Tuin heeft in de voormalig gemeente Bellingwedde toegewerkt naar een herindeling, en neemt die ervaring mee naar Appingedam: 'Hoewel dit een heel andere gemeente is, neem ik die ervaring zeker mee. Er zijn altijd hickups, en het vraagt veel van de ambtenaren. Daarvan moet je niet meteen in de stress schieten: ik weet dat dat bij een fusieproces hoort.'

N33 en versterkingsoperatie

Twee grote thema's waar Appingedam op dit moment tegenaan loopt, zijn de verlegging van de N33 en de versterkingsoperatie van de wijk Opwierde-Zuid.

In die thema's blijft de gemeente zich inzetten voor de belangen van de inwoners, zegt wethouder Usmany. 'We blijven druk uitoefenen op de provincie en Den Haag.' Tot harde toezeggingen kwam het bij de presentatie van het akkoord niet.

