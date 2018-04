SP buiten de boot in Appingedam: 'Beetje jammer'

De SP valt met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen en CDA definitief buiten de boot in Appingedam. Hoewel de partij een zetel meer heeft dan het CDA, moet de partij de komende 2,5 jaar vanaf de zijlijn toekijken.

Fractievoorzitter Harry Rozema van de SP wist nog niet van de samenwerking tussen Gemeentebelangen en het CDA. 'Een beetje jammer', noemt hij het. Waarom hij niet aan tafel zit weet hij ook niet. 'Als je het weet, mag je het me vertellen.'

Wethouderskandidaat

Rozema had dan ook graag een wethouder willen leveren. Dat zou Lian Veenstra zijn geweest. Veenstra is raadslid in Veendam en was wethouder in de voormalig gemeente Menterwolde. 'Met haar twintig jaar ervaring was ze geschikt geweest', zegt Rozema.

De SP'er voet zich buitenspel gezet. 'We hebben veel meer overeenkomsten met Gemeentebelangen dan het CDA', zegt hij. 'Bijvoorbeeld op het gebied van het armoedebeleid: het armoedeniveau in Appingedam willen we versneld terugdraaien naar het landelijk gemiddelde.'

Manier van werken

Volgens Rozema is er wel een verschil tussen de manier van werken van Gemeentebelangen, de grootste partij in Appingedam, en de SP. 'Wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) wil meer zeggenschap, en wil niet alles met haar fractie overleggen. Wij willen dat juist wel, en nemen iets meer tijd als we beslissingen nemen.'

Volgens Annalies Usmany ligt het genuanceerder. 'Als formateur ben ik op zoek geweest naar een college dat duaal werkt - zoals gebruikelijk in Nederland. Burgemeester en wethouders hebben het recht om zelf besluiten te nemen, om daarna verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.'

Volgens Usmany wilde de SP werken op een manier die niet gebruikelijk is in Nederland. 'Daarbij zou de wethouder voor ieder besluit moeten overleggen met haar fractie. Daar wil ik niet aan meewerken.'

Vesterkingsoperatie

Ook zegt Rozema in de versterkingsoperatie van Opwierde-Zuid meer samen met de inwoners te willen doen. 'We gaan naar ze toe, en vragen wat ze willen. De huidige coalitie doet dat anders. Die bedenkt twee of drie plannen, en laat de inwoners dan kiezen.'

Een hard gelag voor de SP, al ziet fractievoorzitter Rozema ook kansen voor de toekomst. 'We gaan als grootste oppositiepartij de nieuwe raad in. Dan gaan we maar vanaf de zijlijn ons best doen.'

