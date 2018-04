Gezien in Stad: Vrouw met een 'strikje' erom

Misschien is het je opgevallen als je met dit mooie weer door de stad Groningen fietst of wandelt. Op sommige plekken hangen gouden strikjes om kunstwerken.

Tien kunstzinnige uitingen om precies te zijn en met als thema de vrouw.

De straten van Stad kent vierhonderd beelden, gebouwtjes en afbeeldingen. Om de aandacht hier op te vestigen organiseert het Centrum voor Beeldende Kunst Groningen (CBK) de Kunst-op-Straatprijs 2018.

Gouden strikje

Tien van die vierhonderd kunstwerken zijn genomineerd voor de prijs en die hebben allemaal een gouden strikje - of zeg maar gerust: strik - gekregen.

De verkiezing is in het kader van de Week van de Kunst op Straat. Via een speciale website kan je stemmen op je favoriete beeld.

Naakte vrouw

De Week van de Kunst op Straat begint komend weekend. In de week zijn er rondleidingen , lezingen en discussies over de naakte vrouw in de kunst.