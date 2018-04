Jonge FC Groningen-fan (14) belaagd in Heerenveen

Een jongen (14) uit Kantens is afgelopen zondag na de wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Groningen belaagd door een supporter van de Friezen.

De jonge FC Groningen-fan liep na afloop met een groen-witte sjaal tussen het publiek van Heerenveen. Op dat moment trok een man de jongen hardhandig aan zijn sjaal en schold hem verrot. Daarbij riep hij hoe de jongen het in zijn hoofd haalde om met een Groningen-sjaal rond te lopen.

Bizar

De jonge supporter kwam er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf. 'Ik was ontzettend boos', reageert de aangeslagen jongen die anoniem wil blijven. Zijn moeder noemt de belaging van haar zoon 'bizar'. 'We zijn heel erg geschrokken', laat ze weten.

Geen oog dicht

Samen met zijn oom en tante was de jongen uit Kantens zaterdag uitgenodigd om de voetbalwedstrijd te bezoeken in het vip-vak. Na de wedstrijd wilde hij nog wat drinken beneden in het stadion, waarna hij door de Fries werd belaagd. 'Ik zou het allemaal hebben uitgelokt. Ik ben erg geschrokken en heb al een paar nachten geen oog dicht gedaan'.

De moeder en haar zoon stappen niet naar de politie. 'We willen niet dat de negativiteit overheerst.' Inmiddels is er wel contact met zowel sc Heerenveen als FC Groningen.

Dit gedrag past niet

sc Heerenveen betreurt de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag. 'Op dit moment zijn we intern aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd', reageert woordvoerder Erik Kofman. 'Dit gedrag past absoluut niet bij onze club.'

Over het aantal daders dat is betrokken en of er ook camerabeelden zijn van het incident kon Kofman nog niets zeggen. 'Dat gaan we bekijken. Onze prioriteit ligt in eerste instantie bij het jongetje.'

Vrijkaarten

De club heeft de jongen als troost aangeboden om de laatste wedstrijd van sc Heerenveen tegen Feyenoord als vip te bezoeken. 'Daarop is heel positief gereageerd', besluit Kofman. De supportersvereniging van FC Groningen heeft de jongen vrijkaarten aangeboden voor de wedstrijd van zondag tegen Roda JC.

Zonder angst

De jongen is blij met het aanbod. 'Ik ga er zonder angst heen en hoop op een mooie wedstrijd'.

