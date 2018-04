Deel dit artikel:











'Ik zag een lamp en nog een lamp en toen werd ik wakker in het ziekenhuis' (Foto: eigen foto)

'Ik zag een lamp en nog een lamp en toen werd ik wakker in het ziekenhuis'. Lottie Bathoorn is er nog beduusd van. De Groninger countryzangeres werd afgelopen weekend in de Stad ondersteboven gereden door een scooter.

Het ongeluk gebeurde zaterdaganacht in de Oude Ebbingestraat. 'Ik had met een paar vriendinnen wat gedronken in de Drie Uiltjes en wilde terug naar huis. Ik wilde de weg oversteken en toen vloog ik door de lucht' Zware hersenschudding De vrouwelijke helft van het countryduo EL Jackson liep flinke verwondingen op. 'Mijn tanden zijn stuk, er zit een scheurtje in mn jukbeen en mijn voet. Ook heb ik een zware hersenschudding'. Politie onderzoekt De politie onderzoekt het ongeval. Op de scooter zaten twee jongens. Een van hen is aangehouden. Ondertussen zit Lottie Bathoorn die met haar man Erik Hoekstra EL Jackson vormt, met de gebakken peren. 'Ik ben al wel weer thuis maar ik doe graag een dansje tijdens onze optredens maar dat zit er voorlopig niet in' Twaalf optredens Twaalf optredens van EL Jackson, waaronder twee in de Stad, zijn voor de komende weken afgelast.