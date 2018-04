Aardbevingsschade Zuidlaren (en Emmen) wordt ook vergoed

Na Groningen en Langelo, krijgen ook gedupeerden van de aardbevingen in Zuidlaren en Emmen hun gemelde schade vergoed.

Dat meldt RTV Drenthe.

De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigden de schadevergoeding zonet aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Drenthe, burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo en wethouder René van der Weide van Emmen. Dat gebeurde tijdens een bestuurlijk overleg.

Alle gemelde schade wordt snel en ruimhartig vergoed, volgens de partijen.

Niet alleen experiment in Zuidlaren

In totaal kwamen na aardbevingen in het gebied ruim vijfhonderd schademeldingen binnen. Met name uit de gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Tynaarlo kwamen meldingen binnen. 'We hebben gepleit voor een pilot waarbij in Zuidlaren alle schadegevallen opnieuw en onafhankelijk beoordeeld worden', zegt Stelpstra. 'Dat kost tijd. In plaats daarvan is deze regeling de snelste en zeker gunstigste oplossing', zegt hij tevreden.

Niet perse rechtvaardig

In de nieuwe situatie kan het zijn dat mensen een vergoeding krijgen terwijl de aardbeving niet de oorzaak van de schade hoeft te zijn, volgens Stelpstra. 'Dus rechtvaardig is het niet per se. Maar zo doen ze het ook met zesduizend gevallen in Groningen, en mensen in Drenthe hebben recht op gelijke behandeling.'

De gedeputeerde zegt het gebaar van de NAM te waarderen en hoopt een streep onder het verleden te zetten.

Voor gedupeerden in Aa en Hunze heeft de nieuwe regeling grote gevolgen, volgens burgemeester Piet van Dijk. 'In de oude situatie hadden we twee gevallen waar schade uitgekeerd kon worden. Nu zijn dat er 131. Dit zijn mooie afspraken waar we verder mee kunnen', aldus de burgemeester.

Lees ook:

- Alles over aardbevingen in ons dossier