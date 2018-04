Remkes stopt als Commissaris van de Koning in Noord-Holland

Johan Remkes stopt als commissaris van de Koning (CdK) in Noord-Holland. In een verklaring zegt de geboren Zuidbroekster dat hij 'meer tijd wil nemen voor zijn privéleven'.

Remkes' tweede termijn als commissaris duurde nog tot 2022. Hij legt zijn functie per 1 januari 2019 neer.

Loopbaan

Remkes is geboren in Zuidbroek en studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Later werd hij onder meer fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Groningen. Van 1993 tot 1998 was hij lid van de Tweede Kamer voor dezelfde partij.

Van 1998 tot 2002 was hij Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid, waarna hij Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd. Na nog vier jaar Kamerlidmaatschap, werd hij in 2010 CdK van Noord-Holland.

Opvolging

Door nu te stoppen kan er voldoende tijd worden genomen voor zijn opvolging, redeneert Remkes. Zijn opvolger kan dan ook ingewerkt raken voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, die volgend jaar op 20 maart worden gehouden.

Remkes leidt momenteel in opdracht van de Tweede Kamer ook een staatscommissie die onderzoek doet naar het Nederlandse parlementaire stelsel. Eind dit jaar brengt de commissie haar advies uit.