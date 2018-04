Agente die vuur opende op onschuldige scooterrijder vervolgd voor poging doodslag

Een agente (40) van het korps Noord-Nederland die vorig jaar april het vuur opende op een onschuldige scooterrijder, wordt vervolgd voor poging doodslag. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

De politie is op zaterdagavond 8 april 2017 op zoek naar een verdachte van huiselijk geweld. Op de Minervalaan in Hoogkerk zien ze iemand rijden die voldoet aan het signalement. Wat er dan precies gebeurt is niet duidelijk, maar de agente in kwestie trekt haar wapen en lost enkele schoten.

Later blijkt dat de scooterrijder helemaal niets met de zaak te maken heeft. Wonderwel raakt hij niet gewond.

Niet gehouden aan regels

Na het schietincident stelt de Rijksrecherche een onderzoek in. Volgens woordvoerder Pieter van Rest van het Openbaar Ministerie heeft de agente zich niet gehouden aan de regels die gelden voor het gebruik van het dienstwapen.

'Agenten mogen bijvoorbeeld schieten bij de aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten. En als je wordt aangevallen, als er sprake is van een noodweersituatie, dan mag je jezelf verdedigen.'

'Nou, die regels heeft ze wat ons betreft niet in acht genomen. En dus wordt ze vervolgd voor poging doodslag', aldus Van Rest.

Split second beslissingen

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat agenten tijdens hun werk vaak in een split second beslissingen nemen.

'Maar wat ons betreft heeft ze in dit geval een verkeerde beslissing genomen. Ze heeft geschoten, en gelukkig heeft ze mis geschoten. Maar het had ook heel anders af kunnen lopen', zegt Van Rest

Bepalen van de hoogte van de straf

Op poging tot doodslag staat maximaal tien jaar gevangenisstraf. Maar in dit soort zaken is het uiteraard wel van belang wie de trekker heeft overgehaald, vertelt de woordvoerder van het OM.

'Er is niet geschoten door een crimineel, maar door iemand die in het kader van haar werk haar wapen heeft gebruikt. En dat speelt natuurlijk wel een rol bij het bepalen van de hoogte van de straf.'

Nog in dienst

De agente is nog steeds in dienst van de politie Noord-Nederland. Wanneer ze terecht staat is nog onduidelijk. Haar advocaat wil eerst nog een aantal getuigen horen.