Donar-fan in Venetië: 'Een beetje voor de romantiek en heel veel voor Donar'

Naar verwachting zullen zo'n honderd Groningers woensdag in Venetië zijn om Donar aan te moedigen in de halve finale van de Europe Cup. Een deel daarvan is dinsdag al aanwezig om de sfeer te proeven.

Onder wie Donar-fan Kees Lokken en zijn vrouw Jannie. 'Vorige week zei ik al, dit maken we nooit meer mee. Het leuke van het verhaal is ook nog een keer dat mijn vrouw al wel vijftien jaar tegen mij roept dat ze graag naar Venetië wil, maarja, ik vind dat altijd te duur.'

'Nu kan het wel he'

'En vorige week donderdag zei ik: We gaan naar Venetië. En toen waren haar woorden: Ja, nu kan het wel he. We gaan een beetje voor de romantiek en heel veel voor Donar', laat Kees met een glimlach weten.

Zijn vrouw Jannie, is vooral blij dat ze eindelijk gaan. 'Het is helemaal top. Het is geweldig hier. We maken er een feestje van morgenavond. Helemaal leuk.'

'Altijd een kans'

Kees hoopt eveneens op een mooie wedstrijd woensdag. 'Ik denk dat Donar altijd een kans heeft, maar ik denk wel dat je eerlijk moet zijn. De Europese top, de kampioen van Italië. Het zou mij verbazen als we het verlies onder de tien of vijftien punten kunnen houden.'

'Maar als het geen goed resultaat is, dan maakt dat het seizoen er echt niet minder om. En ze komen per slot van rekening ook nog in een bomvol Plaza. En iedereen weet dat dat een gekkenhuis is, en daar winnen maar weinig clubs', besluit Kees hoopvol.

