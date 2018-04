Deel dit artikel:











Straat afgezet in Scheemda; veel politie aanwezig Een ambulance en drie politieauto's in de straat (Foto: 112Groningen.nl)

De Langeweg in Scheemda is dinsdag aan het begin van de avond afgezet met linten. In ieder geval zijn drie politieauto's en een onbekend aantal auto's van de technische recherche ter plaatse. Ook is er een ambulance.

Rond 19.00 uur werd bekend dat burgemeester Pieter Smit van Oldambt is overleden. Hij woonde in deze straat. Lees ook: - Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is overleden