Leek hoopt dat inwoners meer gaan verduurzamen

Inwoners van de gemeente Leek kunnen per 1 mei subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun woning. Zij konden al aanspraak maken op duurzaamheidsleningen, maar worden nu dus extra enthousiast gemaakt.

De subsidie kan gebruikt worden voor woningisolatie en het installeren van warmtepompen, zonneboilers en HR-ketels. De gemeente stelt hiervoor een pot van 100.000 euro beschikbaar.

Nieuwe regelingen

Des te meer maatregelen de inwoner treft, des te hoger te korting. 'Het lijkt een beetje op een actie bij een supermarkt', zegt wethouder Karin Dekker gekscherend. Als een inwoner een maatregel treft, dan ontvangt hij of zij een subsidie van twintig procent tot een maximum van vijfhonderd euro.

Als de inwoner drie maatregelen treft, bedraagt de subsidie 25 procent tot een maximum van duizend euro.

Steuntje in de rug

Wethouder Hans Morssink hoopt dat de subsidie er voor gaat zorgen dat in zijn gemeente minder energie verbruikt wordt. 'Met deze subsidie willen wij de inwoners een steuntje in de rug geven. De beste energie is tenslotte de energie die je niet gebruikt', aldus Morssink.

De subsidies kunnen per 1 mei via de website van de gemeente worden aangevraagd.