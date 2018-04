Burgemeester Pieter Smit van Oldambt plotseling overleden (updates)

Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is overleden.

Dat meldt de gemeente Oldambt.

Straat afgezet

De Langeweg in Scheemda waar Smit woont, werd aan het begin van de avond afgezet. Er kwamen in ieder geval drie politieauto's en een ambulance ter plaatse. Ook de technische recherche was aanwezig.

Het politieonderzoek was rond acht uur afgerond. De politie bevestigt dat Smit een natuurlijke dood is gestorven.

Loopbaan

Op 11 oktober 1963 werd Smit geboren in Delfzijl. Voor zijn politieke carrière had hij een leidinggevende functie bij de politie Haaglanden en was hij gemeenteraadslid en wethouder namens D66 in Zoetermeer.

Smit werd op 1 september 2010 geïnstalleerd als burgemeester van de fusiegemeente Oldambt die ontstond uit de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland. Ook was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde en was hij voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten.

Open, toegankelijke burgemeester

Smit stond bekend als een open, toegankelijke burgemeester die erg actief was op social media. Zo was zijn naam op Twitter @deburgemeester. Hij stelde zijn gemeente open voor vluchtelingen. Ook was hij voorstander van een proef met legale wietteelt.

In 2013 nam de burgemeester onder meer RTV Noord op de hak, met de mededeling dat er waterbuffels uitgezet zouden worden in het Oldambtmeer. Het bleek een 1-aprilgrap.

Onlangs boekte Smit een succes in zijn strijd tegen lachgas. Hij zei dat lachgas als partydrug gevaarlijk is voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid. Horecagelegenheden op het Marktplein in Winschoten besloten begin maart om het gas niet meer te verkopen in de weekenden.

Twee weken geleden beëdigde Smit nog de nieuwe gemeenteraad van Oldambt.

Pieter Smit is 54 jaar oud geworden.

Lees ook:

- Straat afgezet in Scheemda; veel politie aanwezig