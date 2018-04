Snelweglawaai Hoogkerk wordt rond 2020 opnieuw aangepakt

De gemeente Groningen heeft aan de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VHW) laten weten dat verdere maatregelen om het snelweglawaai tegen te gaan in 2020 of 2021 worden genomen.

Volgens de Wijkraad zijn er toezeggingen gedaan dat het asfalt van de A7 tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein zogenoemd stil asfalt zou worden. Ook een deel van de snelweg tussen viaduct Hoogkerk en viaduct Roderwolderdijk zou dat asfalt krijgen, aldus de Wijkvereniging. Bewoners van Hoogkerk zien dat asfalt liever vandaag dan morgen aangelegd worden.



Voorlopig geen nieuw asfalt

In september 2017 kregen ze te horen dat de aanleg van dat asfalt tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein voorlopig van de baan is. De gemeente bevestigt dat. Het stadsbestuur schrijft dat het aan te leggen asfalt er komt in 2020 of 2021.

In diezelfde brief laten ze ook weten dat er stil asfalt komt tussen viaduct Hoogkerk en viaduct Roderwoldedijk, dat was eerst nog onzeker.



Geen noodzaak voor eerdere aanpak

Het aanleggen van het toegezegde stille asfalt is onderdeel van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, een operatie die door aannemerscombinatie Herepoort wordt uitgevoerd. 'De planning van de werkzaamheden bij de ombouw van de ringweg is uitermate complex, waarbij met heel veel factoren rekening gehouden moet worden', schrijft de gemeente in de brief.

'Het is aan de aannemer om rekening te houden met al die factoren en de planning te bepalen. Wat betreft de wettelijke norm voor geluid is er ook geen noodzaak voor de wegbeheerder om dit onderdeel van de ringweg eerder aan te pakken.'



Overlast van nieuwe busbaan

De buurt ervaart ook geluidsoverlast van de onlangs aangelegde busbaan vanuit Groningen tot Hoogkerk.



De gemeente laat weten dat er een doek is geplaatst van 200 meter. 'Deze doeken verminderen het geluid en zijn daarmee in onze ogen een doeltreffende maatregel.' De doeken blijven staan totdat er geluidswerend asfalt is aangelegd. Rond 2020 dus.



Reactie Hoogkerk

Rutger Noordam laat namens Wijkvereniging Hoogkerk weten teleurgesteld te zijn in de antwoorden. 'De oplossing die ze ons bieden is voor ons erg laat. Ik hoop politiek Groningen nog op andere gedachten te kunnen brengen', laat hij desgevraagd weten.

'Het college onderbouwt bovendien helemaal niet waarom het doek langs de busbaan voldoende werkt.'



Toch nog positief

Noordam is wel positief over de toezegging van het asfalt tussen de viaducten Roderwoldedijk en Hoogkerk. 'Maar zolang dat stille asfalt er niet ligt zal er tussen viaduct Roderwoldedijk en het Vrijheidsplein noodgeluidsmaatregelen genomen moeten worden.'

