Deel dit artikel:











Schoolplein van Winsumse school is klaar voor de toekomst (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

Het schoolplein van gereformeerde basisschool de Wierde in Winsum is helemaal vernieuwd. De opknapbeurt is nodig omdat de school toekomstbestendig gemaakt moet worden.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De school heeft twee jaar geleden besloten niet mee te verhuizen naar een nieuwe Brede School die gepland staat. Sindsdien is de school druk bezig om de huidige plek aan te pakken. Plan voor schoolplein 'Samen met de ouders en kinderen hebben we eerst een plan voor het schoolplein gemaakt. Dat is de afgelopen twee jaren flink aangepakt. Velen hebben hun steentje daaraan bijgedragen', vertelt basisschooldirecteur Antoinette Heijink. 'Er is een pannakooi gekomen, de speeltoestellen zijn vervangen en de bekroning is ons nieuwe buitenlokaal.' Een buitenlokaal? 'Ja, dat zijn drie tribunes gemaakt van hout. Hier kunnen we lekker op zitten', vertelt groep 8-leerling Janick. Zijn klasgenoot Stijn vult hem aan. 'Dan hoeven we met dat warme weer niet in het snikhete klaslokaal te zitten en krijgen we hier les met zicht op de Wierde.' Beiden hebben meegeholpen met het bouwen. Nu de rest nog Ook het gebouw zelf heeft de nodige onderhoud nodig. 'Dubbele beglazing staat bovenaan het prioriteitenlijstje. Zonwering zouden we graag vernieuwd willen hebben. Buiten isolatie. Eigenlijk best nog wel wat dus', vertelt Antoinette Heijink. De directeur denkt niet dat de school alsnog ook gaat kiezen voor de brede school. 'We kunnen onze doelstelling op deze locatie waarmaken. Dat is veel samen met de ouders doen. Maar dat betekent beslist niet dat we niet willen samenwerken met de andere scholen. Die misvatting wil ik graag wegnemen', besluit Heijink. Lees ook: - Winsumer partijen kunnen weer door één deur

- Schoolbesturen blijven onderwijsstaking steunen, maar houden wel vaker salaris in

- Op GBS de Wierde in Winsum doen ze iets raars