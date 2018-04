'Smit was een echte burgervader; hier krijg je koude rillingen van'

'Hij vertelde me onlangs dat hij een waarschuwing van de dokter had gehad. Die had gezegd dat hij het rustig aan moest doen. En dan deze verschrikkelijke mededeling. Daar krijg je het wel even koud van.'

Dat zegt journalist en columnist Erik Hulsegge van RTV Noord.

Fakkeloptocht

'Wij waren samen ambassadeur van SamenLoop voor Hoop', vertelt Hulsegge. Dat is een 24-uurswandelestafette om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 'Onlangs liepen we samen in een indrukwekkende fakkeloptocht, allebei vooraan met een fakkel in de hand. Aan het eind liepen we samen terug naar onze auto's en toen vertelde Smit dat hij die avond nog door moest naar een D66-bijeenkomst. Ik vroeg: 'Hoe doe je dat toch? Slaap jij wel?' En toen vertelde hij dat hij een waarschuwing van de dokter had gehad.'

Echte burgervader

Hulsegge noemt Smit een echte burgervader. 'Hij was niet alleen bij de grote dingen, maar hij zat ook vooraan bij de toneelvereniging. 'Pietertje' had altijd tijd om een praatje te maken en iedereen kon hem even aanspreken.'

In 2012 werd de binnenstad van Winschoten geteisterd door een pyromaan. Hulsegge woont vlak bij dat centrum. 'Bij elke brand was de burgemeester erbij. Steeds lag er een brief in de bus met de mededeling dat we ons geen zorgen hoefden te maken en dat ze er druk mee bezig waren. Hij zat er bovenop. Ik ben hier echt ontdaan van.'

