Paas over overlijden Pieter Smit: 'Verslagen en verdrietig'

'Ik ben echt verslagen en verdrietig. Het is plotseling en niemand rekent op zo iets.' Zo reageert Commissaris van de Koning René Paas op het overlijden van burgemeester Pieter Smit van Oldambt.

'Smit heeft iets onverwoestbaars om zich heen', zegt Paas. 'Hij is een oud politieman. Een van de steunpunten van de openbare orde in Groningen.'

Gisteren waren Paas en Smit nog bij de opnames van het Koningsdagconcert in de Oosterpoort in Groningen. 'Het is heel sneu dat je afscheid neemt op zo'n bijeenkomst, en dat het volgende dat je hoort is dat hij is overleden', zegt Paas.

'Pleitbezorger van Oldambt'

Op de vraag of bij Paas gezondheidsklachten bekend waren van Smit, zegt Paas: 'Hij was kerngezond, een oer van een vent. Pleitbezorger van Oldambt. Het een hele solide burgemeester is, die staat voor de belangen van de gemeente.'

'Iemand waar je hele zware klussen aan kunt toevertrouwen. Het is echt heel erg dat hij er niet meer is. Voor zijn vrouw, kinderen en familie, maar ook voor het openbaar bestuur van Groningen', besluit Paas.

Gedeputeerde Gräper reageert geschokt

Gedeputeerde en voormalig D66-partijvoorzitter Fleur Gräper reageert geschokt. 'Dit komt totaal onverwacht', zegt zij.

'Ik kende hem heel goed. We hebben samen veel gedaan. Voor de partij was hij ook op de achtergrond van onschatbare waarde.' Gräper noemt Smit een 'super zachtaardig persoon'.

Lees ook:

- Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is overleden