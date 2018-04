Gemeente Oldambt: 'Wij zoeken naar een passende manier om te rouwen'

'Vanmiddag hebben wij moeten horen dat onze burgemeester aan een hartstilstand is overleden.'

Dat zei een aangeslagen loco-burgemeester Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt dinsdagavond tijdens een persconferentie in het gemeentehuis.

Trots

'Hoe oneerlijk is het nu. Onze Pieter die er altijd was. Of het nu bij de RUN was of bij de Nieuwjaarsduik. Gewoon op straat, altijd benaderbaar. Soms met humor, maar ook met een serieus gesprek. Pieter heeft zich met hart en ziel voor deze gemeente ingezet. Hij was reuze trots op ons. Hij zei altijd dat we wat trotser moesten zijn op het Oldambt. Wij waren trots op hem', aldus Broekhuizen.

Burgemeester 2.0

'Pieter was een burgemeester 2.0. Hij was iemand die snapte hoe belangrijk het in deze tijd is dat je benaderbaar bent via sociale media. Dus hij was van Twitter en Facebook en je ziet dat mensen daar verbinding met hem hadden en dat komt nu tot uiting.'

Bloemen

Broekhuizen laat weten dat de gemeente Oldambt zoekt naar een passende manier om te rouwen. Ze wil dit vooral doen in overleg met de familie van Smit. 'Maar bloemen mogen gebracht worden. Dan zoeken we daar in het gemeentehuis een plekje voor.'

Lees ook:

- Burgemeester Pieter Smit van Oldambt plotseling overleden (updates)

- Paas over overlijden Pieter Smit: 'Verslagen en verdrietig'