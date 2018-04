Politiek Oldambt reageert geschokt op overlijden Pieter Smit

Raadsleden van de gemeente Oldambt reageren geschokt op het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit.

Smit overleed dinsdag volkomen onverwacht aan een hartstilstand. Hij is 54 jaar oud geworden en laat een vrouw en twee kinderen achter.

'Dit kan je niet bevatten'

Jurrie Nieboer, fractievoorzitter Partij voor het Noorden: 'Wat moet je ervan zeggen. Het is echt ongelofelijk wat er is gebeurd. We hebben het over een burgemeester, een jonge kerel. 54 jaar oud. Dit kan je niet bevatten.'

'Hij was een fijne kerel. Pieter was een man die zei hoe hij ergens over dacht. Hij had ook geen pokerface. Als iets hem niet aanstond in de gemeenteraad, kon je dat ook aan hem zien. Als je een één op één-gesprek met hem had over een onderwerp, vielen er ook wel eens flinke woorden. In de zin dat hij het tegen je durfde te zeggen, maar aan de andere kant ook kon incasseren', vervolgt Nieboer.

'Richting de burgers was Smit een man die veel zichtbaar was en tussen de mensen in stond. Ik denk dat we rustig kunnen stellen dat hij daar een fantastische burgemeester voor was. Als hem op Twitter gevraagd werd: 'Ons voetbalteam is kampioen geworden, komt u nog even?', dan stapte hij op zondagavond de auto in en ging hij toch nog even naar de huldiging', aldus Nieboer.

'Hij was een doorduwer, een man met sterke inhoud'

Geert van der Wal van Lijst Wal: 'Ik ben helemaal geschokt. Zo'n kerel, waarmee je zo nabij al die jaren hebt gewerkt. Hoe is het mogelijk dat hij maar zo weg is. Je kan het niet geloven dat een man die zo bezig is, het einde van hem leven hem zo overkomt.'

'Als burgemeester herinner ik Smit als een doordouwer. Een man met sterke inhoud, die ruggengraat had. Hij kon mensen toch ook moeilijke dingen laten begrijpen, en mensen meenemen in zijn stelling. Maar ook moedig. Als hij ergens voor stond, dan stond hij ervoor. Ander was als je met hem van mening verschilde. Dan was het ook een eerlijke strijd', zegt Van der Wal.

Op de vraag wat zijn mooiste herinnering aan Smit is, zegt Van der Wal: 'Toen ik laatst mijn onderscheiding kreeg. Ik was zonbeetje de laatste die van hem een onderscheiding mocht krijgen. Dat blijft je ook nog eens extra bij. Pieter Smit maakte indruk, maar ook met een stuk indruk waar je binnen kwam. Echt met een hart ook', aldus Van der Wal.

'Hij was een zeer toegankelijk, joviaal en aardig mens'

Erich Wünker, fractievoorzitter VVD: 'Een totale schok. Ik hoorde het zelf om half zeven. Je staat gewoon te shaken naast je auto. Totaal onwerkelijk.'

'Hij was een zeer toegankelijk, joviaal en aardig mens. Hij hielp je met de vragen die je had. Het was echt een burgervader. Hij was er voor alle Oldambtsters, niet alleen voor de mensen in zijn directe omgeving. Echt een heel groot verlies', zegt Wünker

'We hebben een keer met een avond met ondernemers in Oost Groningen in De Klinker gezeten. Daar zaten we met zijn allen aan tafel en hebben we met zijn allen een fantastische avond gehad. Dat was ook Pieter, hij hield ook erg van gezelligheid, mensen, sfeer en feesten. Ook daar was hij erg toegankelijk in. Een echt mensen mens', aldus Wünker.

'Die lach van hem, die vergeet ik niet'

Engel Modderman, fractievoorzitter VCP: 'Vreselijk, echt. Ik kreeg een mail binnen van de secretaris, even na 19.00 uur. Zoiets komt altijd onverwacht, maar nu is het zo dichtbij. Het is de burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad. Dat doet mij wel wat.'

Modderman herinnert zich Pieter Smit als 'een hele fijne man', al 'kissebiste' hij ook wel met de burgemeester. 'Maar buiten de raad om? Die man was ontzettend populair. En als we kissebisten, dan kwamen we er ook wel weer uit. Dan gingen we weer vrolijk verder.'

De mooiste herinnering aan Smit is volgens Modderman dat hij altijd opgewekt en vrolijk was. 'Die lach van hem, die vergeet ik niet.' En als hij nog één ding tegen Smit mocht zeggen? Na lang nadenken weet Modderman het. 'Ik zou hem vragen: Pieter, waar ben je?'

