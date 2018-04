Een rookvrij schoolplein: 'Goed voorbeeld doet goed volgen'

Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet gaan roken? Bijvoorbeeld door het schoolplein rookvrij te maken. Met borden met grote letters moet duidelijk worden dat roken niet langer kan.

Het initiatief komt van Ria de Jonge van OBS de Vuurvlinder, één van de twee scholen op het Kindcentrum Opwierde in Appingedam. Ze vroeg subsidie aan voor het plan, en met succes.

Wethouder Martien van Bostelen (CDA) heeft 650 euro over voor het plan, het kindcentrum doet daar nog eens 650 euro bij.

Het goede voorbeeld

'Dit terrein is rookvrij' staat er al op de borden langs het plein. Volgens Ria de Jonge weet iedereen wel dat roken slecht voor je is. 'Wij denken dat we aan de 550 kinderen in dit kindcentrum het goede voorbeeld moeten geven.'

Want de kinderen zelf roken nog niet, weet ook de directeur. 'Maar er zijn natuurlijk wel ouders die roken, en een paar personeelsleden. Het gaat om de uitstraling naar kinderen toe.'

Geen hekken om het plein

Waar sommige scholen hekken om het plein hebben, heeft het Kindcentrum Opwierde die niet. Dat maakt het lastiger rokers buiten de deur te houden, maar er komt een oplossing: 'In de meivakantie worden hier lijnen geplaatst met de tekst 'rookvrij terrein'.

En nu maar hopen dat de kinderen straks niet gaan roken. Of, zoals De Jonge hoopt: 'Goed voorbeeld doet goed volgen.'

