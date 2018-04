Ongerustheid niet weggenomen bij informatieavond gaswinning bij Pieterzijl

Een volle zaal met ongeruste inwoners dinsdagavond in het dorpshuis van Oldehove. Daar hield de gemeente Zuidhorn een informatiebijeenkomst over de gaswinning uit kleine gasvelden.

De avond was extra urgent nu er bij Pieterzijl gas gewonnen mag worden en er afgelopen zaterdag aardbevingen waren bij Lauwerzijl en Kommerzijl.

Risico's genuanceerd

Hoogleraar geo-energie Rien Herber van de Rijksuniversiteit Groningen vertelde de aanwezigen over wat er in de diepe ondergrond gebeurt bij gaswinning.

Hij nuanceerde ondermeer het risico van fracken, een methode die de NAM bij Pieterzijl mag toepassen: 'De kans dat chemicaliën in grond- of drinkwater terecht komen is miniem. Bovendien, als de NAM wil fracken dan moet het aan strikte en zware regels voldoen. Het Staatstoezicht op de Mijnen controleert dat en verbiedt fracken als er ook maar iets mis is.'

Ongerustheid niet weg

De uitleg van Herber nam de ongerustheid bij de aanwezigen niet weg. Marco van den Ende uit Niehove: 'Nu de gaswinning naar nul gaat lijkt het wel of de NAM nog even snel de kleine gasvelden wil leegpompen met alle schadelijke gevolgen van dien.'

Overigens hebben verschillende overheden en andere instanties al aangekondigd tegen de gaswinning bij Pieterzijl in beroep te gaan. Dinsdagavond verklaarden ook verschillende inwoners dat ze bezwaar gaan aantekenen tegen het winningsbesluit.

