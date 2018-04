Tientallen jongeren bijeen om over Pieter Smit te praten

Het overlijden van burgemeester Pieter Smit heeft ook diepe indruk gemaakt op de jeugd van Oldambt. Enkele tientallen jongeren kwamen dinsdagavond in het plaatselijke jongerencentrum bijeen om te praten over de dood van de burgervader.

Geschrokken



Een van de kinderen is de dertienjarige Thomas Nuis. Hij was op het voetbalveld toen hij het nieuws te horen kreeg. Thomas belde met het thuisfront en besloot direct op de fiets te stappen naar jeugdsoos 't Spoor in Winschoten.

'Altijd als er is iets kunnen wij hier terecht om erover te praten. Daar voel je je gewoon heel fijn bij', zegt hij.

Ging snel rond



Ate Zijlstra werkt als jongerenwerker bij de jeugdsoos. Hij zag de jeugd een voor een binnendruppelen. 'Het ging vrij snel rond via Facebook, Whatsapp en Snapchat. Je merkt dat iedereen die hier binnen kwam zei: heb je het al gehoord?'

'Wij geloofden er allemaal niets van, maar helaas bleek het toch zo te zijn', zegt Zijlstra.

Afleiding



Thomas zocht dinsdagavond afleiding bij de andere tieners. 'Ik ga voetbal kijken met de anderen en proberen om het gezellig te houden.'

'Ik wil Pieter graag nog bedanken voor alles. Ik zou altijd aan u blijven denken en u blijft altijd in mijn hart', besluit de tiener.

