Donar-coach Braal over Venezia en 'speler met maniertjes'

De basketballers van Donar leven ontspannen en met veel vertrouwen toe naar de Europese halve finale tegen Reyer Venezia. 'Er zit goede energie in de groep', laat Donar-coach Erik Braal weten.

'Beste team'

De oefenmeester geeft aan welke verwachting hij heeft van de tegenstander. 'Het is het beste team waar we tegen gaan spelen dit seizoen. Zij schieten veel driepunters en hebben twee snelle guards die veel penetreren. Ze hebben talent op heel veel posities.'

Betere verdediging

'Maar ik denk dat wij als team iets verder zijn', vervolgt Braal. 'Ik denk dat onze verdediging iets beter is dan die van hen en ik denk ook dat we reboundend beter zijn. Als wij ons niveau kunnen halen, dan wordt het een hele mooie wedstrijd.'

Teddy Gipson

Routinier Teddy Gipson (38) denkt dat Donar een goede kans heeft om Venezia te verslaan. 'Zeker. Geen enkel team waar we tegen hebben gespeeld, is ongeslagen. Er is gewoon een bepaalde hoeveelheid inzet voor nodig.'

Ex-NBA speler afstoppen

Die inzet is ook nodig om Austin Daye af te stoppen. De Amerikaan heeft bijna driehonderd wedstrijden in de NBA gespeeld. 'Daar heb je een team voor om dat te verdedigen. Eén speler zal hem nooit alleen kunnen verdedigen, want het is echt een heel getalenteerde speler.'

'Maniertjes'

'Maar we zien ook dat hij verdedigend niet heel top is en nog steeds doet alsof hij in de NBA speelt. Ik denk dat hij ook wel een beetje maniertjes heeft enzo, dus als team zullen we hem moeten stoppen. En dat wordt zeker een grote uitdaging', besluit Braal.

Live

De wedstrijd begint woensdagavond om 20.30 uur en is live te volgen via een stream op deze website.

