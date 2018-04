Oldambt in rouw om overleden burgemeester: alle vlaggen halfstok

Oldambt is in rouw na het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit. Alle vlaggen van gemeenteinstellingen, brandweer en politie hangen woensdag halfstok.

De gemeente Oldambt geeft ook groen licht aan de inwoners om hun vlag halfstok te hangen. Op sociale media wordt ook massaal gerouwd om de dood van de populaire burgervader.

Alle gemeentelijke gebouwen zijn woensdag gesloten in verband met het overlijden van Pieter Smit. Het is nog niet bekend of de gemeente ook met een condoleanceregister komt.

