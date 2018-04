Broedseizoen weidevogels verstoord door bouw radartoren: 'Doodzonde'

De bouw van de radartoren is nog altijd in volle gang (2) (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

In de Onnerpolder wordt een nieuwe radartoren gebouwd. Normaal niet zo'n probleem, maar de bouwwerkzaamheden vinden nog steeds plaats, terwijl weidevogels volop in het broedseizoen zitten. En dat roept weerstand op.

'Nee, wij zijn hier zeker niet blij mee', sombert Jan Henk Venema van Avifauna Groningen. Hij had niet zoveel moeite met de bouwactiviteiten in de winter. 'Want je denkt dat het wel stopt zodra het broedseizoen begint. Maar we zitten nu halverwege april en er wordt nog volop gebouwd.'

De radiotoren, of -baken, is van de Luchtverkeersleiding Nederland. Het zendt voortdurend een radiosignaal uit waarmee vliegtuigen van en naar vliegveld Eelde, maar ook hoog overvliegend verkeer, hun positie kunnen bepalen.

Eerste weidevogels in februari

Avifauna Groningen, dat wilde vogels in onze provincie onderzoekt en beschermt, zag de eerste weidevogels eind februari al arriveren in de polder. 'Veldleeuweriken zijn vaak de eerste vogels die hier neerstrijken om te broeden, daarna volgen onder meer grutto's en kieviten. Vanaf maart zou het eigenlijk al rustig in dit gebied moeten zijn', zegt Venema balend.

'Weidevogels houden er simpelweg niet van als zij gestoord worden in hun broedgebied', vult zijn collega Harm-Jan Kiewiet aan. 'Grutto's en kieviten broeden ieder jaar vaak op dezelfde plek. Als hun rust wreed verstoord wordt door bouwactiviteiten, gaan honderden vogels een eind verderop broeden, of vertrekken ze helemaal uit het gebied. En dat is doodzonde.'

Bloedend hart

Met een wrang gevoel tuurt Venema tweemaal per week actief door de Onnerpolder of de vogels het gebied niet zijn ontvlucht. 'En dat doe ik met een bloedend hart als de bouwwerkzaamheden aan de radartoren zo doorgaan, want de Onnerpolder is toch één van de mooiste weidevogelgebieden in Groningen. Daar moeten we zuinig op zijn', vindt hij.

Compensatie

Avifauna Groningen staat niet alleen in haar missie om de rust van de broedende vogels te waarborgen. Ook het Groninger Landschap heeft bezwaar gemaakt tegen de werkzaamheden aan de nieuwe radartoren en wil compensatie van de provincie.

Er moet, als het aan Het Groninger Landschap ligt, een gebied van vijf hectare beschikbaar worden gesteld waar weidevogels terecht kunnen als ze uit de Onnerpolder verjaagd worden. 'Dat bezwaar loopt nog en die uitspraak wordt binnenkort verwacht', zegt Venema. 'Maar waar dat nieuwe gebied is, weet ik niet precies. Dat zou ik ook wel graag willen weten.'

Of dit alternatieve gebied de juiste oplossing is, wil Venema nog niet hardop zeggen. 'Grutto's zijn erg honkvast. Voordat zij een nieuw broedgebied hebben gevonden, gaan er wel twee of drie broedjaren overheen.'