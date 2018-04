Deel dit artikel:











Storing langs spoor in Stad legde treinverkeer deels plat (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Door een seinstoring langs het spoor bij de Lodewijkstraat in Stad lag het treinverkeer in en vanuit onze provincie voor een deel plat. De storing is verholpen en zowel de NS als Arriva hopen de dienstregeling te hervatten.

De treinen van Groningen naar Assen reden vanaf half zeven 's ochtends niet. Ook de Arriva-lijnen naar Bad Nieuweschans en Veendam hadden flinke last van de storing. Er waren minder treinen inzetbaar. Rangeerterrein De overlast werd nog erger toen de storing volgens Arriva oversloeg op het rangeerterrein in Groningen. Daardoor kon Arriva maar zeer beperkt treinen inzetten. Op de trajecten Groningen-Leeuwarden, Groningen-Roodeschool en Groningen-Delfzijl waren daarom ook minder treinen inzetbaar. Rond half tien meldden zowel ProRail als Arriva dat de storingen zijn verholpen. De dienstregelingen worden langzamerhand weer opgepakt. 'Heel erg voor de reizigers dat dit is gebeurd', aldus Aldert Baas van ProRail. 'Zo'n storing is moeilijk te traceren, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Ik ben blij dat we het op hebben kunnen lossen.' Lees ook: - Minder treinen van Stad naar Winschoten en Veendam

