Hier moet het gaan gebeuren voor Donar, volg het live via RTV Noord Stadion Palasport Giuseppe Taliercio (Foto: Donar/Twitter)

Dit is het stadion in Venetië waar het Europese avontuur van Donar woensdag een vervolg krijgt. Ten koste van Reyer Venezia hoopt Donar de finale van de Europe Cup te halen. De eerste halve finale is live te volgen via de site en app van RTV Noord.