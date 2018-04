Deel dit artikel:











Rondje Groningen zwermt uit naar België en Venetië Donar-fans in Venetië (Foto: Karel Jan Buurke/RTV Noord)

'Blokken-Jan' is gesneuveld en Donar-fans verzamelen zich op het San Marco Plein in Venetië voor een Groningse yell. Dat en meer in dit Rondje Groningen.

1) 'Onze' Jan ligt eruit 'De Nederlandse Blokken-revelatie, een bescheiden lieve Hollander en een sympathieke slimme jongen.' De kijkers van het Belgische puzzelprogramma Blokken betreuren het dat Groninger Jan na zeven afleveringen is uitgeschakeld. 2) Kon minder... Donar-fans genieten van Venetië Donar speelt nu in Venetië, maar of ze winnen of niet, de fans hebben vandaag sowieso genoten. 3) Iedereen heeft het over Donar.. Maar ook Lycurgus gaat weer lekker. Volgende week begint de finale om het landskampioenschap. Deze supporter en haar moeder zorgen letterlijk voor een #bluearmy. 4) Ronald Koeman op z'n Grieks Weet je nog? Toen we als voetballand nog wat voorstelden? 5) Nog meer voetbalnostalgie.. Herinnert u zich deze nog? 6) Heeft de nieuwe Robben of Suarez zich al gemeld? FC Groningen hield vandaag de Junior Club Dag. Zou er nog talent tussen zitten? 7) Jong geleerd... Zo'n toezichthouder op het bemestingsplan wil iedereen wel in z'n trekker. 8) Poep! Het is vandaag Nationale Poepdag. Wat kun je eigenlijk allemaal doen met 2440 kilo ingezamelde ontlasting? 9) 100 jaar Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen maakt een diepe buiging voor de jarige Jet. 10) Delfzielster Pronkjewails De gemeente Delfzijl is trots op de lokale initiatieven, blijkt uit deze tweet. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier eerdere edities.