Lopend Vuur: Ik heb goed onderwijs gehad

Het onderwijs, zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs, gaat steeds verder achteruit. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie.

In het rapport staat dat de prestaties van leerlingen de afgelopen twintig jaar geleidelijk zijn gedaald. Ook wordt gewezen op het gevaar van ongelijke kansen, door kwaliteitsverschillen tussen scholen in rijke en arme wijken. Ook het inkomens- en opleidingsniveau van de ouders speelt een rol.

Overigens stijgt het niveau van het vmbo- en het mbo-onderwijs wel, zo blijkt uit het onderzoek.

De onderwijsinspectie adviseert het onderwijs meer te doen om de eigen kwaliteit te verbeteren. Ook moet de overheid zich meer met het onderwijs gaan bemoeien.

