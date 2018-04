Fries toont berouw na belagen jonge FC-fan: 'Duizendmaal sorry'

De Fries die afgelopen zondag een veertienjarige jongen uit Kantens belaagde na afloop van de wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Groningen heeft spijt: 'duizendmaal sorry'.

Dat schrijft hij in een brief aan de familie van de jongen.

Hij vindt het 'verschrikkelijk' en geeft aan dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de jongen bang te maken. 'Het spijt mij uit het diepst van mijn van hart', laat de schrijver via de brief weten.

Jonge fan belaagd

De jonge FC Groningen-fan liep na afloop met een groen-witte sjaal tussen het publiek van SC Heerenveen. Op dat moment trok een man de jongen hardhandig aan zijn sjaal en schold hem uit.

Daarbij riep hij hoe de jongen het in zijn hoofd haalde om met een FC Groningen-sjaal rond te lopen.

Alcohol in het spel

De Fries wilde de jongen naar eigen zeggen geen klap verkopen, maar hem waarschuwen dat rondlopen met een sjaal van FC Groningen 'in het verleden wel vaker fout is afgelopen.'

'Er was natuurlijk alcohol in het spel, maar ik ben misschien fel geweest', gaat hij verder.

De supporter van SC Heerenveen wil graag persoonlijk langskomen bij de familie om zijn excuses aan te bieden. Daaraan voegt hij toe: 'Ik wil niet dat hij zich onveilig voelt.'



SC Heerenveen: het is nog niet afgedaan

Ook SC Heerenveen heeft de brief ontvangen. 'Maar daarmee is het nog niet afgedaan', laat woordvoerder Erik Kofman weten. 'De zaak ligt bij onze veiligheidsdiensten en zij beslissen of er vervolgstappen nodig zijn.'

Lees ook:

- Jonge FC Groningen-fan (14) belaagd in Heerenveen

- Van Weert bezorgt FC Groningen punt in 'Derby van het Noorden'