Schaatskoepel iSkate nog druk op zoek naar sponsors

De Groningse schaatskoepel iSkate heeft voor de komende seizoenen nog geen goede sponsors gevonden. Voor aangesloten sporters betekent dat onzekerheid over een mogelijk nieuw contract.

'Maar de organisatie zelf blijft gewoon bestaan', pareert directeur Rhian Ket de berichten dat iSkate helemaal zou worden opgeheven. 'Die berichten kloppen niet.'

Contracten stopgezet

'We hebben een jeugdopleiding en een regionaal talentencentrum en daar is geld voor', vervolgt Ket. 'Maar we hebben inderdaad wel alle tijdelijke contracten met sporters en medewerkers stopgezet, maar dat was allang bekend.'

Terugkerend ritueel

Volgens de directeur is de zoektocht naar nieuwe sponsor een tweejaarlijks terugkerend ritueel. 'Ik denk dat we daar in mei meer duidelijkheid over kunnen geven. Maar het zal wel duidelijk zijn dat er voorlopig geen grote contracten meer in zitten.'

iSkate werd in 2010 opgericht om schaatsers ondersteuning te bieden voor hun hele loopbaan, vanaf de junioren tot aan international top.

