Deze dag: 'Groningen jaagt mensen naar het crematorium'

Zo reageert uitvaartdirecteur Nijholt, wanneer de gemeente Groningen besluit om de kosten van begraven te verhogen van 4.000 gulden naar 6.000 gulden. De consternatie over dat nieuws is groot op deze dag in de geschiedenis, 11 april 1990.

Critici reppen in het Nieuwsblad van het Noorden over asociaal beleid. Immers, minima zullen 'de dupe worden van deze verhoging'. De gemeenteraad had er daarom een stokje voor moeten steken. De verhoging betekent immers ook een duurdere begrafenisverzekering.

'En wat te denken van een weduwe die al een plaats naast haar man in een graf heef gekocht', sombert een uitvaartleider. 'Die moet plotseling 2.000 gulden meer gaan betalen'.

Ook de kosten van het kopen van een graf worden fors verhoogd: van 6.500 naar 10.000 gulden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het 'allemaal onvermijdelijk'. Over het jaar 1989 heeft Groningen 1.7 miljoen gulden moeten toeleggen op het begraven.

Hij erkent ook het risico van een zo scherpe verhoging: 'Het kan inderdaad zo zijn dat veel mensen daardoor besluiten zich te laten cremeren. Dan komt er nog niet voldoende geld binnen'.

Inmiddels laten Groningers zich, al dan niet uit kostenoverwegingen, allang vaker cremeren dan begraven. Net als andere Nederlanders trouwens. Anno 2018 is dat begraven in de stad nog altijd een bovengemiddelde kostenpost.

Uit een recent overzicht van uitvaartverzorger Monuta blijkt het Esserveld zelfs de duurste begraafplaats van Nederland te zijn. Een graf voor dertig jaar kost daar meer dan 7.000 euro. Ter vergelijking: in Vlagtwedde op de gemeentelijke begraafplaats kost de aanschaf van een graf voor dezelfde duur...1.000 euro.

In 2006 blijkt bij een rondgang over de Groninger dodenakkers dat het ook in Bellingwedde, Slochteren en Veendam niet al te begrotelijk is om een graf te delven. Destijds sprong de gemeente Haren eruit als de duurste.

Maar dat was omdat de bestaande begraafplaats vol was en er een nieuwe moest worden aangelegd. Die kosten werden doorberekend aan de nieuwe gebruikers.

In 1990 kostte een crematie ongeveer 4.000 gulden. Evenveel als tot dan toe een begrafenis in de stad kostte. Bji een sterfgeval is het verdriet vaak zo groot, dat het een goed zicht op de kosten van een uitvaart vertroebelt.

Maar de 50 procent verhoging van begrafeniskosten in Groningen 28 jaar geleden, zorgt voor veel ophef. En wellicht ook voor aanwas van potentiële crematieklanten. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 11 april 1990.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.