Condoleanceregister voor Pieter Smit op stadhuis: 'Hartverscheurend mooi'

Op het stadhuis in Winschoten ligt sinds woensdagmorgen een condoleanceregister voor de dinsdag plots overleden burgemeester Pieter Smit.

Het publiek kan naar binnen lopen en een boodschap achterlaten. Over de uitvaart van Smit is nog niks bekend. 'Daarvoor willen we echt even de tijd nemen. Maar dit verschrikkelijke nieuws sloeg in als een bom', vertelt wethouder Laura Broekhuizen-Smit.

Oldambt rouwt

Oldambt is massaal in rouw. De verslagenheid is in de hele gemeente groot na het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit, dinsdag.

Pieter was zo van ons allemaal dat veel inwoners de behoefte willen tonen om hun verdriet en medeleven te betuigen Laura Broekhuizen-Smit - Wethouder PvdA Oldambt

'Pieter was zo van ons allemaal dat veel inwoners de behoefte willen tonen om hun verdriet en medeleven te betuigen', zegt ze. 'Dat gebeurt ook al voor het gemeentehuis, waar bloemen en briefjes worden neergelegd. Hartverscheurend mooi om te zien.'

Omdat Smit zo'n betrokken burgemeester betrokken was, is de gemeente Oldambt bezig om niet alleen op het stadhuis in Winschoten, maar in alle dorpen in de gemeente een mogelijkheid te bieden om een condoleanceregister te tekenen. 'Daarover zijn we nog in overleg met de familie', zegt Broekuizen-Smit.

Informatieavond Blauwe Loper afgelast

Woensdagavond zou een informatieavond over fiets- en voetgangersbrug de Blauwe Loper georganiseerd worden. In verband met het overlijden van Smit is besloten dat die bijeenkomst niet doorgaat.

De gemeente laat weten dat inwoners hun mening over de brug alsnog kunnen geven tot donderdag 00:00 uur. Dat kan via de website blauwestad.nl.

Tekenen van rouw

Alle vlaggen van gemeente-instellingen, brandweer en politie hangen woensdag halfstok. Ook de drie Winschoter molens staan in rouwstand. Alle gemeentelijke gebouwen zijn vandaag gesloten.

De gemeente Oldambt geeft ook groen licht aan de inwoners om hun vlag halfstok te hangen. Op sociale media wordt ook massaal gerouwd om de dood van de populaire burgervader.

