Knoalster ondernemers wachten niet op grote vis en doen het nu zelf

Doemdenken over de toekomst van de streek is er niet bij. Wachten op Den Haag en de grote vis ook niet. Tien ondernemers uit Stadskanaal willen de student weer naar de regio lokken. Dat moet gebeuren met een 'innovatiehub'.

Het is een treffend beeld dat Martin van der Leest schetst. Hij is één van de tien ondernemers die aan de basis staat van de 'innovatiehub', een broedplaats voor talent dat nieuwe producten en diensten ontwikkelt, zodat de Kanaalstreek er werkgelegenheid bij krijgt.

Werkgelegenheid behouden

'We willen werkgelegenheid behouden voor het gebied. Het belang is bedrijfsoverstijgend, het gaat hier om de toekomst van dit gebied', legt hij uit. 'We gaan niet wachten op de bedrijven, op de grote vis. We gaan het zelf doen. Er is voldoende kracht, ambitie en visie om dit hier op te pakken met elkaar.'

Ook vanuit de Kanaalstreek kun je prima een succesvol bedrijf opbouwen Martin van der Leest - Mede-initiator Innovatiehub

Van der Leest is directeur van SealteQ, het voormalige Frans Nooren. Het hoofdkantoor staat in Stadskanaal en er staan ook vestigingen in Amsterdam en in de regio Rijnmond. Hij wil maar zeggen: ook vanuit de Kanaalstreek kun je prima een succesvol bedrijf opbouwen.

Idee achter de innovatiehub



Het idee van de innovatiehub is het creëren van een bedrijvenbroedplaats, waar praktische, maar kwalitatief hoogwaardige stageopdrachten worden neergelegd en waar hbo-studenten zich in Stadskanaal over kunnen buigen.

Na die stage wordt gekeken of de uitkomst van die stageopdracht kan uitmonden in een onderneming en de hbo-studenten in Stadskanaal en omstreken aan het werk kunnen blijven. De achterliggende gedachte van het idee is even simpel als helder: zelf werkgelegenheid creëren en hbo-studenten laten invliegen om zo de uitstroom van talent uit de regio tegen te gaan.

Duurzame vervanger

Zo'n praktische opdracht kan een technische, commerciële of een bedrijfskundige opdracht zijn. Ben Timmermans, eigenaar van Hoornstra aannemingsmaatschappij én één van de tien ondernemers, heeft wel een idee waar studenten over kunnen nadenken.

Een opdracht is om studenten te laten nadenken over de ideale, duurzame vervanger van Round-Up Ben Timmermans - Mede-initiator Innovatiehub

'Een goede, praktische opdracht. Tot vorig jaar gebruikten gemeenten het middel Round-Up om de onkruidbestrijding in hun gemeente tegen te gaan. De kosten voor een gemeente met de grootte als Stadskanaal of Borger-Odoorn? Zo'n 25.000 euro per jaar. En het middel werkte zo goed, dat de gemeente er geen omkijken naar had.'

Round-Up mag niet meer gebruikt worden, dus heeft Hoornstra een tractor aangeschaft met een hulpmiddel om onkruid te bestrijden. 'Dat gebeurt door middel van hete lucht, omdat dit beter zou zijn voor het milieu. Het gevolg, de oplossing is vijf keer zo duur en vier keer zo slecht. Een opdracht is om studenten te laten nadenken over de ideale, duurzame vervanger van Round-Up, die minstens zo effectief werkt.'

Uit de as herrijzen

De kosten voor de huisvesting van de 'hub' zijn zo'n drie ton plus alle bijkomende kosten. In september wordt een voorzichtige start gemaakt, in januari 2019 moet de 'hub' staan en moeten studenten aan de slag kunnen met deze praktische opdrachten.

De plek voor de broedplaats heeft ook een historische component. De broedplaats komt op het voormalige Philipsterrein, waar Timmermans mede-eigenaar van is.

'Philips heeft Stadskanaal heel veel gebracht. Het zou geweldig zijn dat we op diezelfde locatie het oude Philipsgevoel uit de as laten herrijzen, als een soort Phoenix', stelt Van der Leest. Hij heeft er wel ideeën bij. En met hem heel ondernemend Stadskanaal.

