Deel dit artikel:











Itamar Kool: 'Een typisch gevalletje van pech gehad' (Foto: RTV Noord)

Wat moet je nou? Lachen, huilen of er iets tussenin? Aan de ene kant is er bij onze vlogger Itamar Kool de opluchting dat de gaswinning stopt in 2030. Aan de andere kant neemt de onzekerheid toe over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied....

Kijk hier de andere vlogs van Itamar Kool terug: