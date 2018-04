Grote ster van Venezia: 'Vertrouwen in een goede afloop? Ja natuurlijk'

De tegenstander van Donar, Reyer Venezia, heeft veel vertrouwen in de wedstrijd tegen de Groningers. Dat blijkt uit een gesprek met de grote ster Austin Daye, met bijna 300 NBA-wedstrijden achter zijn naam: 'Natuurlijk heb ik veel vertrouwen.'

De Amerikaanse basketballer denkt niet dat bij de Italianen onderschatting op de loer ligt. Venetië is de landskampioen van Italië en op papier het betere team. 'Wij zijn altijd goed voorbereid en gefocust. Daarom zijn wij wie we zijn. Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt.'

Reyer Venezia is de regerend landskampioen (tekst gaat verder onder foto)



'Ik ken een paar spelers'

Ondanks dat hij zegt niet veel van Donar te weten, kan hij wel wat sterke punten van de Groningers opnoemen: 'Ik weet niet zoveel van de ploeg, maar ik ken een paar spelers. Zoals die shooting guard uit Los Angeles (Sean Cunningham, red.).'

'Ik weet dat ze veel talent hebben en veel driepunters scoren. Dus het is een gevaarlijk team.'

Maniertjes

Donar-coach Erik Braal zegt dat Daye, met zelfs een NBA-titel op zak, ook zijn zwakke punten heeft. 'Verdedigend niet top en hij heeft maniertjes', aldus Braal. Maar Daye laat zich in gesprek met RTV Noord niet uit de tent lokken.

Op de vraag hoe goed hij is in verdedigen, zegt Daye: 'Wij zijn goed in verdedigen. We doen het goed dit jaar. Daarom zijn we wie we zijn.'

'Doe gewoon mijn ding'

Ook wil hij niet bevestigen dat hij de grote ster van Venezia is: 'Ik doe gewoon mijn ding. Sinds ik hier ben, gaat het goed. We hebben zin in de halve finale vanavond.'

Vol vertrouwen loopt Daye naar de zaal voor de laatste training: 'Natuurlijk heb ik veel vertrouwen. Dat is de enige juiste manier om te spelen, met vertrouwen.'

Live

De halve finale in de Europe Cup wordt woensdagavond om 20.30 uur gespeeld en is live te volgen via de app en site van RTV Noord.

Lees ook:

- Hier moet het gaan gebeuren voor Donar, volg het live via RTV Noord

- Donar-coach Braal over Venezia en 'speler met maniertjes'

- Wat kan Donar doen tegen honderden NBA-wedstrijden?

- Donar-fan in Venetië: 'Een beetje voor de romantiek en heel veel voor Donar'