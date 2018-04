Schollema hoopt coalitieakkoord over anderhalve week te presenteren

Formateur en wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) wil vaart maken met de plannen voor het nieuwe college van de gemeente Loppersum. Hij hoopt het coalitieakkoord tijdens de raadsvergadering van maandag 23 april te kunnen presenteren.

Vorige week werd bekend dat PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie tot de herindeling in 2021 met elkaar doorgaan. Ze hebben samen 9 van de 13 zetels in de Lopster raad. Alle wethouders willen met elkaar door.

Partijen praten mee

Op advies van informateur Harald Bouman, tevens wethouder namens Gemeentebelangen in Eemsmond, nodigde Schollema alle partijen dinsdag uit om met elkaar te praten over het coalitieakkoord. Hij vroeg de raad om met plannen te komen waar het nieuwe college mee aan de slag kan.

Loppersum Vooruit, de grootste partij in Loppersum maar op advies van Bouman uitgesloten van collegedeelname, opteert voor een kunstgrasveld en de aparte inzameling van plastic en blikjes.

Wantrouwen

De partij is naar de oppositie verwezen omdat er onder de huidige coalitiepartijen te weinig vertrouwen is om met Loppersum Vooruit samen te werken. Raadslid Hans Warink voelde zich door dit wantrouwen 'persoonlijk beschadigd'.

Warink opperde maandag om niet meer met de hele fractie naar alle commissievergaderingen te gaan, waar onderwerpen inhoudelijk worden besproken. Loppersum Vooruit heeft het hier kort over gehad tijdens haar ledenvergadering dinsdagavond en verwierp dit voorstel.

Opwelling

'Hans zei dit in een opwelling. Dat kan ik me goed voorstellen, want er heerst teleurstelling over het feit dat we niet in het college komen', zegt fractievoorzitter Geert Jan Reinders. 'Maar het is beter om ons goed te laten zien in de politieke arena.'

Het nieuwe college krijgt flink wat dossiers op haar bordje. Tot de herindeling in 2021 staan het aardbevingsdossier, de versterking en de fusie met Delfzijl en Appingedam hoog op de agenda in Loppersum.

