Stadskanaal verkoopt omstreden miniatuurpark

De gemeente Stadskanaal heeft het omstreden miniatuurpark, dat toenmalig wethouder Ferry Booij voor 300.000 kocht, voor het symbolische bedrag van één euro verkocht aan Landgoed Tenaxx in Wedde.

Zo'n negen jaar geleden vatte toenmalig wethouder Ferry Booij (VVD) het plan op om een toeristische attractie naar Stadskanaal te halen in de vorm van een miniatuurpark. Er werd voor 300.000 euro aan miniaturen gekocht, die vanuit Appelscha naar Stadskanaal kwamen.

Stadsschouwburg in een loods

Het doel was om een park op te tuigen, maar toen de economische crisis op haar hoogtepunt was, trok de projectontwikkelaar van attractiepark Piet Plezier zich terug. Het plan ging niet door en de miniaturen van onder andere het Groninger station en de stadsschouwburg belandden in een loods nabij de vuilstort.

Die miniaturen kwamen die loods niet meer uit, waarna meerdere partijen er vragen over stelden. Zowel D66, SP als Fractie Mellies wilden van het gemeentebestuur weten wat er met het park ging gebeuren.

Minder interesse dan gedacht

Dat gemeentebestuur schermde lang met een potentiële koper. Nu blijkt dat de interesse in de verwaarloosde miniaturen minder groot is dan gedacht. Landgoed Tenaxx krijgt de miniaturen voor het symbolische bedrag van één euro.

