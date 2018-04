Deel dit artikel:











'Pieter Smit was heel gewoon en daardoor heel bijzonder' (Foto: RTV Noord)

Oldambt is in rouw. De verslagenheid in de gemeente is groot na het plotselinge overlijden van burgervader Pieter Smit. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Een 'compleet mens' Oud-burgemeester Meindert Schollema van Pekela heeft jarenlang samengewerkt met Pieter Smit. Hij vertelt waarom hij hem een 'compleet mens' vindt. RTV Noord-verslaggever Jeroen Berkenbosch maakte een indrukwekkend in memoriam en columnist Erik Hulsegge draagt een gedicht op aan Smit. 2) Donar in Venetië De basketballers van Donar spelen vanavond de halve finale van de Europe cup. Onze sportverslaggever Karel-Jan Buurke is in Venetië en hij staat voor het stadion waar 'onze jongens' het straks opnemen tegen Reyer Venezia. 3) Beppie bakt poffert Zaterdag is het Groninger Poffert dag. En dus wil Beppie alvast weten: hoe maak je de beste poffert? Maar ze blijkt bepaald geen keukenprinses. Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.