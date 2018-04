Deel dit artikel:











A7 bij Sappemeer afgesloten geweest na ongeval met één auto (update) (Foto: 112Groningen.nl) (Foto: RTV Noord)

De A7 richting Zuidbroek is ter hoogte van Sappemeer is woensdagmiddag enige tijd afgesloten geweest na een ongeval. In tegenstelling tot wat de politie eerder meldde, zijn er niet vijf auto's betrokken, maar één.

Volgens de politie reed een man tegen de vangrail aan. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De man reed vanaf Westerbroek met een 'zeer lage snelheid en een lekke band' over de snelweg, aldus de politie. Weggebruikers reageerden alert op het onveilige verkeersgedrag van de automobilist, waardoor verdere ongelukken werden voorkomen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Bij hem is bloed afgenomen voor onderzoek op alcohol en drugs. Sinds ongeveer 13:45 uur is de weg weer gedeeltelijk open terwijl de hulpdiensten nog aan het werk zijn.