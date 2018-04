De A7 richting Zuidbroek is ter hoogte van Sappemeer is woensdagmiddag enige tijd afgesloten geweest na een ongeval met vijf auto's.

Sinds ongeveer 13:45 uur is de weg weer gedeeltelijk open terwijl de hulpdiensten nog aan het werk zijn.

Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen en wat de oorzaak van het ongeval is.